Bayern-Manchester Utd, Kane sfida Hojlund: quote e pronostico del match

All' Allianz Arena va in scena una delle partite più interessanti della prima giornata della fase a gironi di Champions League . Da una parte c'è il Bayern Monaco di Thomas Tuchel che prima di pareggiare per 2-2 con il Leverkusen aveva sempre conquistato i tre punti nelle prime tre partite di Bundesliga (4-0 con il Werder Brema, 3-1 con l' Augsburg e 2-1 con il M'gladbach ) mentre dall'altra c'è un Manchester United che in questo inizio di stagione ha fatto registrare dei risultati piuttosto altalenanti. Nel dettaglio i " Red Devils " hanno vinto 2 match (1-0 con il Wolves e 3-2 con il Nottingham ) su 3 in casa (l'unica sconfitta è arrivata contro il Brighton di De Zerbi per 3-1) mentre in trasferta hanno perso sia contro il Tottenham (2-0) che contro l' Arsenal (3-1).

Una "combo" per Bayern-Man Utd, scopri il pronostico

Per le quote il Bayern difficilmente concederà punti allo United, il segno 1 paga mediamente 1.55 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 2.50.

Entrambe le squadre hanno le carte in regola per andare a segno (il Goal è proposto a 1.55) ma l'undici bavarese spinto dall'entusiasmo del proprio pubblico potrebbe riuscire a trovare la via del gol anche in più di un'occasione. A questo proposito non si possono non tenere in considerazione le "combo" Over 1,5 Casa+Over 0,5 Ospite (paga doppio) e Over 1,5 Casa+Under 2,5 Ospite (a 1.54).

Attaccanti a confronto, Kane sfida Hojlund

Il "bomber" del Bayern Monaco è il principale indiziato per finire sul tabellino dei marcatori. Una rete di Harry Kane moltiplica la posta per 1.85, quota che sale fino a 4 per l'opzione "Kane primo marcatore".

Nei "Red Devils" Rasmus Hojlund non ha ancora trovato la via del gol, il sigillo dell'attaccante danese paga mediamente 3.85 (a 8 come primo marcatore).