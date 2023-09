Grande Fratello 2023, quote e favoriti: Schwazer sfida Giselda e... Garibaldi

Sono già andate in onda tre puntate della nuova edizione del Grande Fratello, reality di successo targato Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Il format prevede un ritorno all'antico, con ampia visibilità data a "gente comune" pronta a mettersi in gioco al pari di qualche personaggio noto al grande pubblico. Ad esempio, l'oro Olimpico di Pechino 2008 Alex Schwazer, la cantante Fiordaliso e l'opinionista Giampiero Mughini. Anche per questa edizione è scattato il toto-vincitore: chi sarà il concorrente che trionferà al Grande Fratello? I bookie hanno le idee abbastanza chiare su chi sono i favoriti.

Giselda Torresan e Giuseppe Garibaldi: vincerà uno di loro?

Giselda Torresan, l'influencer del Monte Grappa appassionata di fotografia e montagna, e Giuseppe Garibaldi, omonimo dell'eroe dei due mondi, bidello di giorno e barman di notte. Eccoli, i favoriti alla vittoria finale del Grande Fratello secondo i bookmaker che li propongono rispettivamente a 4.50 e a 5. Gente comune, si diceva all'inizio, che ha già avuto modo di ingraziarsi le simpatie del pubblico. In particolar modo Giselda, molto apprezzata per la sua semplicità. Sarà lei a vincere? La concorrenza non manca.

Schwazer trionfa al Grande Fratello? Cosa ne pensano i bookmaker

Ha varcato la soglia della casa più spiata d'Italia per raccontare la sua storia, densa di trionfi e amarezze, e per allenarsi. Alex Schwazer vuole farsi trovare pronto qualora la sua squalifica venisse ridotta, permettendogli di poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi. Fatto sta che la sua vicenda sta appassionando tantissime persone e il marciatore altoatesino rientra indiscutibilmente tra i favoriti per la vittoria del reality. La vittoria di Schwazer al Grande Fratello si gioca a 6.50.

Meno accreditati, per le quote, due concorrenti che fanno parte dei "Vip" come Giampiero Mughini che si gioca a 23 e Fiordaliso, in lavagna a 33.