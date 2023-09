Pirlo, tra fiducia Samp e rischio esonero: idee chiare per i bookie

La Serie B è terreno scivoloso anche per chi, alla vigilia del campionato , ha addosso i galloni di favorito per la promozione . Anche la Sampdoria di Andrea Pirlo sta pagando le insidie del torneo cadetto. Vero che i liguri partivano con due punti di penalità ma sul campo La Gumina e compagni hanno fatto registrare solo una vittoria, poi un pareggio e tre sconfitte (tutte in casa) nelle cinque partite fin qui disputate. E all'orizzonte c'è il delicato impegno contro il Parma capolista .

Delicato anche per Pirlo, che contro i ducali potrebbe davvero giocarsi la panchina. Che è già parecchio traballante, anche nelle stime degli operatori di scommesse.

Pirlo, esonero o permanenza? La previsione dei bookie

Parma ultima spiaggia per Andrea Pirlo? La sua Sampdoria rientrava nel lotto delle favorite alla promozione e di passi falsi potrebbero non essere più ammessi dalla presidenza. Insomma, è il momento giusto per dare un'occhiata alle quote relative all'esonero di Pirlo entro gennaio.

I bookie propendono per l'allontanamento prematuro dell'ex juventino, un'ipotesi quotata a 1.80 e dunque ritenuta più probabile rispetto alla permanenza in blucerchiato che si gioca a 1.90.