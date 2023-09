Sommer e Meret in gol, in Champions scoppia l’effetto Provedel!

Tutto il mondo celebra l'impresa di Provedel contro l' Atletico Madrid . Il portiere laziale, beffando all'ultimo assalto l' Atletico Madrid di Simeone , è diventato il quarto portiere-goleador nella storia della Champions League . Un esordio da sogno per l'estremo difensore biancoceleste. E se si fosse innescato un " effetto-Provedel "? I bookie , stuzzicati dall'ipotesi, hanno aperto il gioco sulle reti dei suoi colleghi italiani che scenderanno in campo stasera. Occhi puntati dunque su Meret e Sommer in Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter .

Portieri goleador, quote da capogiro per Meret e Sommer

Inter e Napoli debuttano in questa edizione di Champions contro Real Sociedad e Braga. Impegni alla portata delle italiane ma da non prendere sottogamba. Vietato andare sotto, magari per colpa di un episodio sfortunato, per evitare di dover risalire la china. Cosa che ha dovuto fare anche la Lazio contro l'Atletico Madrid, avanti fino al minuto 95' prima di essere agguantato dall'uomo che non t'aspetti: San Provedel da Pordenone.