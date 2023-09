Europa League, Sheriff-Roma: Dybala a segno su punizione? Che quota!

Squadra che vince non si cambia... o almeno non si rivoluziona! La Roma di José Mourinho dopo aver battuto l' Empoli in campionato per 7-0 potrebbe presentarsi anche sul campo dello Sheriff Tiraspol con gran parte dei giocatori che hanno battuto l'undici toscano.

La compagine giallorossa dopo aver raggiunto la finale di Europa League nella precedente stagione vorrà iniziare con il piede giusto questa nuova edizione del torneo. Nel Gruppo G ci sono anche lo Slavia Praga e il Servette.

Giallorossi favoriti, scopri il pronostico

Per i bookie non sembra esserci partita (il segno 2 vale soltanto 1.47) ma la Roma dovrà stare attenta a non sottovalutare un attacco che nelle prime due gare interne di Super Liga ha trovato la via del gol in ben dieci occasioni (Sheriff-Dacia Buiucani 5-0 e Sheriff-Floresti 5-1).

Giallorossi vincenti con uno o due gol di scarto? Opzione che moltiplica la posta per 1.77.

Dybala su punizione? Moltiplicatore alle stelle

Uno sguardo alle quote dei possibili marcatori: i principali indiziati a mettere il pallone in rete sono proprio Dybala e Lukaku, entrambi proposti a 2.25, mentre alle loro spalle spunta il nome del "Gallo" Belotti a 2.75.

Capitolo primo marcatore, la "Joya" e "Big Rom" si giocano a 4 mentre la "sorpresa" Cristante, magari con un altro tiro da fuori area, si gioca a 14.

Paulo Dybala dopo aver colpito la traversa contro l'Empoli è pronto a riprovarci, un suo gol su punizione diretta paga 18.