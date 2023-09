Atalanta-Rakow, segna De Ketelaere? Quota invitante

Dopo un anno di digiuno l' Atalanta torna a pregustare l'atmosfera del palcoscenico europeo. La squadra di Gasperini debutta nel gruppo D di Europa League contro i campioni di Polonia del Rakow , eliminati dal Copenhagen nel playoff per l'accesso alla Champions . Sulla carta il Rakow è la Cenerentola del girone ma De Ketelaere e compagni non possono prendere sottogamba l'impegno.

De Ketelaere marcatore? Possibile

Il Rakow viene da tre vittorie con tanto di clean sheet nel campionato polacco ma sono numeri che non possono impensierire più di tanto l'armata nerazzurra, nelle cui fila dovrebbe figurare Charles De Ketelaere. Il belga ha dimostrato (anche a detta di Gasp) di avere qualità ma le fa vedere a intermittenza: contro il Rakow CDK potrebbe accendersi e trovare la via del gol.

Una rete del belga in qualsiasi momento del match vale 3 volte la posta. Come pronostico "base" per Atalanta-Rakow la combo 1+Over 2,5, a 1.72, sembra l'opzione più adatta.