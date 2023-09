Vincente X Factor, Angelica Bove (che fa commuovere Ambra) favorita

Vincente X Factor 2023, Angelica contro Asia. Tra i gruppi...

Ha fatto emozionare anche le pareti dello studio, commuovendo Ambra Angiolini (e non solo) che l'ha voluta davanti a sè per manifestarle tutta la sua stima. L'esibizione di Angelica Bove che ha portato sul palco "La Notte" di Arisa ha convinto tutti, bookie compresi. Per le quote è lei la favorita per la vittoria finale, a quota 3.75. La prima alternativa è una giovanissima e grintosissima Asia Leva, il suo trionfo è bancato a 4.50.

Chi si è sintonizzato sul programma al momento dell'esibizione di Sara Sorrenti ha potuto gustarsi qualcosa di originale, che ha messo d'accordo giudici (che le hanno dato quattro "Sì") e pubblico: quota 5 per la sua vittoria.

Volendo guardare altrove, nella fattispecie verso i gruppi, si sono fatti preferire gli Stunt Pilots e gli Astromare (standing ovation). Per entrambi l'ipotesi vittoria viaggia a 5 volte la posta.