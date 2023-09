Serie A, la miglior coppia gol? Lautaro-Thuram favoriti su Vlahovic-Chiesa

Attaccanti in grande spolvero nelle prime giornate di Serie A . Da sempre i gol sono ispiratori di una gran mole di scommesse , tra cui spicca quella relativa al capocannoniere . Ma non solo, la sfida a suon di gol coinvolge anche le coppie . I bookmaker hanno aperto il gioco sulla miglior coppia gol della Serie A 2023/24 , ecco chi sono considerati favoriti e chi " outsider ".

Sfida nella sfida Inter-Juve, Kvara-Osimhen defilati

Per il momento la coppia interista formata da Lautaro Martinez e Thuram ha prodotto 7 reti, stesso bottino per gli juventini Vlahovic e Chiesa mentre l'accoppiata milanista Giroud-Leao porta in dote sei centri. Chi sarà il miglior tandem a fine campionato? I bookie piazzano in prima fila Lautaro e Thuram a quota 1.75 ma di certo non sono da meno, vista l'intesa e la vena realizzativa, Vlahovic e Chiesa: per loro il moltiplicatore è pari a 2.25.

Nonostante abbiano messo a referto tre soli gol (tutti siglati dal capocannoniere della scorsa Serie A) la coppia formata da Osimhen e Kvaratskhelia è più accreditata nelle previsioni degli allibratori rispetto ai due milanisti. Osimhen-Kvara miglior coppia gol del campionato vale 7.50 contro il 10 previsto per l'opzione Giroud-Leao. Sempre a 10 il duo giallorosso formato da Lukaku e Dybala, che contro l'Empoli hanno totalizzato il loro attuale bottino che è di 3 reti.