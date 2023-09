Pronostico Salernitana-Frosinone, doppietta di Candreva? La quota è super!

La quinta giornata di Serie A si apre allo stadio " Arechi " con il confronto tra la Salernitana e il Frosinone . La compagine campana scenderà in campo per cercare di riscattare lo "0-3" subito la scorsa settimana in casa contro il Torino mentre l'undici ciociaro allenato da Eusebio Di Francesco proverà a dare continuità al "4-2" ottenuto in casa contro il Sassuolo .

Quote equilibrate a Salerno, scopri il pronostico



A Salerno i bookie non si sbilanciano e propongono il successo della Salernitana a 2.45, il pareggio a circa 3.30 e il segno 2 a 3.00.

I granata di Paulo Sousa dopo aver fatto registrare il Goal contro la Roma (2-2) e l'Udinese (1-1) hanno regalato l'esito opposto nei successivi due match persi contro Lecce (2-0) e appunto Torino. Il No Goal ha risposto "presente" anche nell'unica trasferta disputata in questa stagione dal Frosinone, 0-0 sul campo dell'Udinese. La possibilità che in controtendenza esca il Goal al 90' è offerta mediamente a 1.75.

Doppietta di Candreva, la quota è pazzesca

Antonio Candreva dopo aver realizzato una doppietta da sogno nel match disputato sul campo della Roma non è più riuscito a trovare la via del gol. La possibilità che il numero 87 della Salernitana realizzi esattamente un gol in questo match paga 4 (a 8 l'opzione "primo marcatore") mentre una sua doppietta moltiplica la posta per ben 22 volte