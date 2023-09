Lecce-Genoa, Krstovic sfida Retegui: le quote dei marcatori

Se c'è una squadra che al momento si merita l'appellativo di " rivelazione " della Serie A è senza dubbio il Lecce di Roberto D'Aversa . La compagine giallorossa nelle prime 4 giornate di campionato ha totalizzato la bellezza di 8 punti frutto delle due vittorie fatte registrare in casa contro Lazio (2-1) e Salernitana (2-0) e ai due pareggi ottenuti in trasferta contro Fiorentina (2-2) e Monza (1-1).

I salentini ora si apprestano a ricevere un Genoa dal rendimento piuttosto altalenante. Retegui e compagni hanno iniziato la stagione con la sconfitta subita a Marassi contro la Fiorentina (4-1) e poi dopo aver conquistato i primi tre punti nella trasferta disputata sul campo della Lazio (1-0) hanno prima perso per 1-0 nella tana del Torino e poi hanno pareggiato per 2-2 in casa con il Napoli.

I numeri delle due squadre in campo, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna a circa 2.35 mentre il "2" si gioca mediamente a 3.25.

Il Genoa nelle ultime tre partite dispute ha sempre incassato al massimo 2 reti mentre il Lecce in questa prima parte della stagione ha sempre realizzato 1 o 2 gol. Al "Via del Mare" si può provare il Multigol Casa 1-2 proposto a 1.55.

Krstovic sfida Retegui, chi riuscirà ad andare a segno?

Il Lecce nelle prime 4 gare di campionato ha messo a segno 7 reti e 3 di queste portano la firma del numero 9 Nikola Krstovic. Un gol dell'attaccante montenegrino contro il Genoa triplica una qualsiasi puntata.

I tifosi del "Grifone" invece si aspettano la giocata di Mateo Retegui. Una rete del 19 rossoblù è in lavagna a 3.25.