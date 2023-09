La Juventus di Vlahovic sfida il Sassuolo, un gol del serbo vale 2.25

Quest’anno niente da fare. L’avvio di campionato del Sassuolo non è stato certo brillante con una sola vittoria (3-1 al Verona alla terza giornata) e ben tre sconfitte. Un ruolino di marcia a dir poco stentato che, purtroppo per i neroverdi, sembra destinato a rimanere tale anche dopo questo fine settimana visto che al Mapei Stadium arriva una Juventus che, al contrario, nei primi quattro turni ha collezionato ben dieci punti ed occupa il secondo posto in classifica.

Gli emiliani hanno incassato nove reti, esattamente come le nove reti messe invece a segno dai bianconeri a fronte, vale la pena sottolinearlo, di cinque gol realizzati. Con queste premesse l’ago della bilancia relativo al pronostico è completamente sbilanciato verso il segno “2”, un esito che anche le quote sembrano condividere.

Quattro gol nelle prime quattro giornate di campionato, due nell'ultima sfida disputata all'Allianz Stadium contro la Lazio: un Dusan Vlahovic in forma smagliante è pronto a spingere il pallone in rete anche al Mapei Stadium. L'opzione "Vlahovic marcatore: Si" moltiplica la posta per 2.25.