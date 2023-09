Serie A, pronostico Lazio-Monza: quote ok per l'undici di Sarri

La Lazio , dopo aver espugnato il Maradona (2-1 al Napoli) sembrava aver messo da parte lo striminzito inizio di campionato che aveva visto i biancocelesti restare a quota zero punti dopo i primi 180 minuti di gioco. E invece no. Contro la Juventus è arrivato il terzo ko in quattro partite (i bianconeri hanno vinto per 3-1), un risultato che costringe adesso la squadra di Sarri a correre nel tentativo di avvicinarsi alla parte più alta della classifica.

Lazio, tre punti in arrivo?

Il test avverrà contro un avversario difficile ma non impossibile. Si tratta del Monza che fin qui non ha brillato come aveva invece fatto in chiusura della passata stagione (i brianzoli hanno solo un punto in più rispetto a Immobile e compagni). Le possibilità di conquistare l’intera posta in palio per la Lazio ci sono tutte e le quote puntano decisamente in direzione del segno “1”.