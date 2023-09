Pronostici Serie A, Torino-Roma: Zapata e Lukaku possibili marcatori

La Roma archiviata la trasferta di Tiraspol (i giallorossi si sono imposti per 2-1 grazie al gol decisivo di Romelu Lukaku ) torna a focalizzarsi sul campionato. La compagine capitolina la scorsa settimana è riuscita a centrare la prima vittoria della stagione, un " 7-0 " all' Olimpico contro l'Empoli che ha permesso all'undici di José Mourinho di mettersi alle spalle i risultati ottenuti nelle prime tre giornate del torneo (2-2 con la Salernitana e doppia sconfitta per 2-1 contro il Verona e il Milan ).

Il Torino, padrone di casa vanta 3 punti in più in classifica dei giallorossi e nelle precedenti due gare disputate ha battuto sia il Genoa (1-0) che la Salernitana (3-0).

Quote equilibrate a Torino, scopri il pronostico

La Roma ha vinto ben 4 delle precedenti 5 sfide disputate sul campo del Torino e nelle ultime due addirittura è riuscita a mantenere la propria porta inviolata. L'undici giallorosso in queste 5 gare inoltre ha sempre messo a segno un numero di reti compreso tra 1 e 3.

Per le quote il match si preannuncia molto equilibrato, l'1 vale mediamente 3.10, la "X" paga triplo e il "2" moltiplica la posta per 2.55. La "combo" X2+Multigol 1-4 è proposta a circa 1.75 mentre il Goal paga 2.05.

Zapata sfida Lukaku, ecco le quote dei marcatori

In una partita così equilibrata la domanda sorge spontanea, chi riuscirà a finire sul tabellino dei marcatori?

Nel Torino brilla l'opzione "Zapata". La possibilità che l'attaccante colombiano riesca a trafiggere il portiere della Roma rimasto a secco nelle prime due gare disputate in maglia granata si gioca a 3.50.

Non c'è due senza... tre? Nella Roma invece Romelu Lukaku è pronto a far gioire i suoi nuovi tifosi per la terza partita consecutiva, un suo gol nel match contro il Torino è offerto a...3!