Pronostico Audace Cerignola-Juve Stabia, equilibrio al Monterisi

Audace Cerignola-Juve Stabia è una delle partite più interessanti della 5ª giornata del girone C di Serie C . Entrambe le squadre sono ancora imbattute, l' Audace ha collezionato un successo (3-1 al Brindisi) e 3 pareggi mentre le " vespe " hanno 10 punti e un solo gol al passivo. Insomma, al Monterisi se ne vedranno delle belle.

Fai i tuoi pronostici

Precedenti e pronostico

Nelle 4 partite fin qui giocate l'Audace di mister Tisci ha sempre centrato l'esito Goal, abbinato - in tre circostanze - anche all'Over 3,5. Più quadrata la Juve Stabia di Guido Pagliuca, che in tre occasioni su quattro è andata al riposo sullo 0-0.

Lo scorso anno le due squadre si sono incontrate tre volte, due nella regular season e una nei playoff: l'Over 2,5 è stato sempre presente e i gialloblù di Cerignola hanno vinto nettamente le due partite giocate al Monterisi. Cosa attendersi da questa sfida? Equilibrio, magari con almeno una rete per parte. L'esito multichance "X o Goal" sembra adatto per questo match.