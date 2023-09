Statistiche e pronostico di Catania-Foggia: primo "Goal" in vista?

Fai i tuoi pronostici

Idea Somma gol 1 primo tempo

Segnano e allo stesso tempo subiscono pochissimo. Scatta quasi in automatico l'en plein di Under 2,5 e No Goal per Catania e Foggia, un trend che magari potrebbe essere invertito già stasera al Massimino dove Samuel Di Carmine ha messo a segno una doppietta nell'unica gara fin qui vinta dagli etnei (2-0) contro il Picerno.

Vale la pena segnalare che i primi tempi del Foggia sono sempre terminati sullo 0-0. Si può dunque fare un pensierino al Multigol 1-2 primo tempo o, volendo alzare il tiro, alla Somma gol 1 primo tempo.