Napoli, la panchina di Garcia traballa: quota esonero precipita!

Dalla Grande Bellezza dello Scudetto al Grande Gelo con Osimhen e Kvaratskhelia. Rudi Garcia deve fronteggiare la prima mini-crisi di inizio anno, in Serie A gli azzurri hanno rastrellato solo 8 punti in 5 partite e insieme ai risultati che non arrivano il tecnico francese è anche alle prese col malcontento dei due uomini chiave dello Scudetto vinto con Spalletti un anno fa. Se da un lato il "bis Scudetto" del Napoli è sempre meno probabile nelle stime dei bookie: dal 3.50 iniziale al 7.50 attuale, c'è un'altra quota che crolla ed è relativa all'esonero di Garcia. Ecco la situazione aggiornata.