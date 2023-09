Quote e pronostico di Reggiana-Pisa, da giocare...

Il turno infrasettimanale di Serie B regala il suggestivo confronto tra Nesta e Aquilani . La Reggiana ha vinto il suo primo match in campionato superando lo Spezia grazie ad una doppietta di Gondo . Sorride anche il Pisa che ha battuto di misura la FeralpiSalò , i toscani avevano vinto anche sul campo della Sampdoria mentre dalla trasferta di Modena Veloso e compagni erano tornati senza punti (0-2).

Segnano entrambe? La quota è invitante

Dal punto di vista statistico la prima curiosità che salta all'occhio è relativa alla somma gol 2. La Reggiana nelle sei gare finora giocate non l'ha ancora centrata mentre il Pisa l'ha collezionata in tre partite su cinque.

Più movimentate fin qui le partite della Reggiana, quattro di queste hanno regalato l'Over 2,5 mentre il Pisa ha messo a referto l'Under 2,5 in quattro circostanze.

In un match tra due squadre che hanno preso fiducia dopo le recenti vittorie si può pensare all'esito Goal, pagato 1.90. Il Multigol 2-3, a quota 1.95, è l'alternativa da tenere in considerazione.