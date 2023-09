Pronostico di Napoli-Udinese, match da brividi tra Garcia e Sottil

Nella precedente stagione il Napoli non aveva mai mancato i tre punti per tre gare consecutive. I Campioni d'Italia in carica dopo aver conquistato soltanto due punti contro Lazio (ko per 2-1), Genoa (2-2) e Bologna (0-0) non possono assolutamente permettersi di non vincere al "Maradona" contro l'Udinese.