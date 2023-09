Quote e pronostico di Cagliari-Milan, due esiti "alternativi" da giocare

Dopo il ko nel derby e il pari a reti bianche col Newcastle in Champions, il Milan non ha sbagliato contro il Verona: 1-0 firmato Leao. Vittoria "sporca" ma pesante per Pioli, che in Sardegna va a caccia di altri tre punti. Missione sulla carta possibile visto che il Cagliari di Ranieri finora ha segnato un solo gol in cinque partite.