Serie A, pronostico Lazio-Torino: Sarri contro Juric, ecco le quote

Allo stadio Olimpico una Lazio che in questo avvio di campionato è riuscita a totalizzare soltanto 4 punti ospita un Torino che è sempre rimasto imbattuto nelle precedenti tre giornate del torneo. I granata dopo aver conquistato soltanto un punto nelle prime due giornate del torneo (0-0 con il Cagliari e ko al Meazza contro il Milan per 4-1) sono riusciti prima a battere Genoa (1-0) e Salernitana (3-0) e poi hanno fermato la Roma di Mourinho sull'1-1.

Partita non semplice per i biancocelesti, scopri il pronostico

La compagine biancoceleste in casa dopo aver pareggiato per 1-1 contro il Monza parte leggermente con i favori del pronostico (il segno 1 paga 2.05) ma dovrà impegnarsi a dovere per riuscire a trafiggere una difesa che ha incassato soltanto un gol negli ultimi tre incontri disputati. Da provare la "combo" 1X+Multigol 1-4 a 1.57.