Napoli, Garcia esonerato? I bookie fanno un nome clamoroso

Ripartire da Bologna, parola di De Laurentiis. Fatto sta che il Napoli non macina punti come dovrebbe e Garcia deve gestire i mal di pancia di Osimhen e Kvaratskhelia. Già, Garcia, l'allenatore che - pur confermato dal suo presidente - sente pericolosamente traballare la sua panchina. Una fiducia verosimilmente a tempo quella concessa al francese, che già contro l'Udinese si gioca una fetta di futuro.

Sostituto di Garcia al Napoli, idee chiare per i bookie

Una parte della tifoseria ha lanciato l'inequivocabile hashtag #GarciaOut. Per evitare che la sfiducia nei confronti dell'ex tecnico romanista diventi dilagante, servono risultati convincenti. In caso contrario, l'esonero del tecnico diventerebbe quasi inevitabile.

I bookmaker studiano da vicino la situazione e, con riferimento al sostituto di Garcia al Napoli, hanno le idee abbastanza chiare. Iniziano a circolare i nomi di Galtier e Tudor come possibili sostituti dell'ex tecnico dell'Al Hilal, sebbene ancora non ci siano quote su di loro (ma presto potrebbero arrivare). L'unico allenatore al momento quotato è Antonio Conte. Segnale evidente di come il salentino sia il favorito, per gli operatori di scommesse, a ereditare da Garcia la panchina del Napoli. Una simile eventualità vale 5 volte la posta.