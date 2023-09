Ryder Cup, i bookie puntano sulla coppia europea Rahm-McIlroy

Partirà venerdì 29 settembre, con i primi quattro fourball e altrettanti foursome, la prima edizione italiana della Ryder Cup, in programma a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, per quella che sarà la sfida numero 44 tra Stati Uniti ed Europa. Previsto grande equilibrio in quota per una sfida avvincente che si giocherà sui dettagli: la conferma degli statunitensi si gioca a 2 su 888sport e 2,05 su William Hill, mentre il colpo europeo è fissato tra 2,05 e 2,10 con il pareggio - che lascerebbe il trofeo ai campioni in carica – visto tra 12 e 13 volte la posta.