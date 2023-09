Frosinone-Fiorentina, Matias Soulé a caccia del primo gol in campionato

I ciociari in questa prima parte di stagione dopo aver perso all'esordio contro il Napoli non si sono più fermati, ben 8 punti conquistati nei successivi quattro incontri disputati contro Atalanta (2-1), Udinese (0-0), Sassuolo (4-2) e Salernitana (1-1). Da sottolineare che il Frosinone ha centrato entrambe le vittorie ottenute contro l'Atalanta e il Sassuolo in casa.

La "Viola" invece con il "2-0" esterno sul campo dell'Udinese ha messo la parola fine a una serie di 4 Over 3,5 consecutivi, in ordine Bonaventura e compagni avevano fatto registrare una vittoria per "4-1" a Marassi contro il Genoa, un "2-2" al "Franchi" con il Lecce e poi dopo aver perso per 4-0 al Meazza contro l'Inter è arrivato il successo per "3-2" con l'Atalanta.

Fai ora i tuoi pronostici!

Show in vista, scopri il pronostico

Goal e Over 2,5 si lasciano preferire su No Goal e Under 2,5. La possibilità che entrambe le compagini riescano a segnare almeno un gol in questo incontro si gioca a 1.68 mentre l'opzione che prevede almeno 2,5 reti al novantesimo paga 1.75. La "combo" che unisce questi due esiti di scommessa regala un moltiplicatore pari a 2.05.

Matias Soulé, gol e assist a 30!

Matias Soulé continua a macinare minuti con la maglia del Frosinone. Il centrocampista offensivo di proprietà della Juventus dopo aver sfornato l'assist vincente per il gol di Mazzitelli contro il Sassuolo ha sfoderato una grande prestazione anche all'Arechi di Salerno.

Due opzioni sotto i riflettori "Matias Soulé segna o fa assist" a 2.70 e "Matias Soulé segna e fa assist" a 30.