Morata show contro il Real, l'ex Juve decisivo anche con l'Osasuna? Le quote

Contro il Real Madrid è stato per distacco l' hombre del partido . Alvaro Morata , a quota 5 reti in classifica marcatori della Liga , va a caccia di altri gol per il suo Atletico Madrid , atteso dall' Osasuna nel match che chiude il turno infrasettimanale di Liga .

Fai i tuoi pronostici

Osasuna poca cosa con le big

Vincere a Pamplona non è facile per nessuno... Osasuna compreso! I navarri all'Estadio El Sadar hanno ottenuto un solo punto in tre partite, frutto del recente 0-0 col Siviglia. Poi, doppio ko con Bilbao (0-2) e Barcellona (1-2).

Ora un nuovo esame con una big del campionato spagnolo, che vola sulle ali dell'entuasiamo post derby vinto. C'è però da dire che l'Atletico, pur partendo favorito, ha una quota-vittoria piuttosto alta: il 2 si gioca a 2.20, sia la X che l'1 dell'Osasuna pagano circa 3.30.

Come pronostico la scelta cade su una combo: X2+Multigol 1-4, a quota 1.63. Curiosità, l'Osasuna non ha mai centrato la somma gol 1 e 4 mentre le partite dell'Atletico Madrid non sono mai terminate con un numero di reti totali pari a 1 o 2 (somma gol 1 e 2).

Morata fa (ancora) doppietta? Super quota

Segnare aiuta a segnare, figurarsi che spinta può dare una doppietta nel derby di Madrid. Nella scommessa "Doppietta Sì/No" è proprio Morata il più accreditato nelle stime dei bookmaker, ottima la quota prevista che è pari a 13 volte la posta. A 15 la doppia marcatura di Depay e Griezmann, compagni di reparto dell'ex Juve. Insomma, davanti l'Atletico non è messo male.