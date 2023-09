Anticipo dell'8ª giornata di Liga, il Barcellona di Lewandowski sfida il Siviglia

Anticipo dell'ottava giornata di Liga . Il Barcellona allenato da Xavi dopo aver pareggiato per 2-2 sul campo del Maiorca torna a giocare davanti al proprio pubblico. Il club blaugrana nelle prime tre gare interne di campionato ha collezionato 9 punti (dei 17 complessivi totalizzati in campionato) frutto delle 3 vittorie ottenute contro Cadice (2-0), Betis (5-0) e Celta Vigo (3-2).

Siviglia in ripresa con 7 punti conquistati nelle precedenti 3 giornate del torneo (andalusi a secco nelle restanti apparizioni in campionato).

I precedenti parlano chiaro, scopri il pronostico

Il Siviglia in campionato non ha mai conquistato l'intera posta in palio negli ultimi 20 confronti disputati sul campo del Barcellona. Le quote pendono nettamente dalla parte di Robert Lewandowski e compagni. Il segno 1 è proposto a circa 1.35, per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega il successo dei blaugrana con il Multigol 2-5.