Scommesse Serie A, pronostico Lecce-Napoli: quote ok per i partenopei

La compagine di Rudi Garcia ha le carte in regola per disputare una buona partita al "Via del Mare"

29 . 09 . 2023 17:57 2 min pronosticoLeccenapoli

© Getty Images

Il Napoli che si presenta al "Via del Mare" di Lecce è una squadra che va a caccia di conferme dopo il "4-1" inflitto all'Udinese nel turno infrasettimanale. L'undici partenopeo nelle prime tre gare esterne di campionato ha prima battuto il Frosinone per 3-1 e poi ha pareggiato sia contro il Genoa (2-2) che contro il Bologna (0-0). Fai ora i tuoi pronostici Lecce, ecco l'esito assente I bookie sembrano dar fiducia al Napoli di Rudi Garcia nonostante il Lecce abbia sempre conquistato i tre punti nelle precedenti tre partite disputate davanti al proprio pubblico (2-1 con la Lazio, 2-0 con la Salernitana e 1-0 con il Genoa). La compagine salentina non ha ancora mai fatto registrare il segno 2 al termine del secondo tempo, la vittoria del Napoli è proposta mediamente a 1.80 mentre la prudente "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4 si gioca a circa 1.40. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

