Pronostico Milan-Lazio, un gol dalle retrovie? Quota pazzesca per l'ex Romagnoli

Riflettori puntati sullo stadio Meazza dove andrà in scena la sfida tra il Milan e la Lazio . La squadra allenata da Stefano Pioli con la vittoria ottenuta per 3-1 sul campo del Cagliari ha raggiunto l' Inter in vetta alla classifica mentre l'undici di Maurizio Sarri nel turno infrasettimanale ha battuto il Torino all' Olimpico per 2-0.

Numeri alla mano si può subito notare come il Milan in casa abbia regalato il segno 1 sia contro il Torino (4-1) che contro il Verona (1-0) mentre la Lazio in trasferta dopo aver perso per 2-1 all'esordio contro il Lecce ha fatto registrare una vittoria a Napoli (2-1) e una sconfitta con la Juventus (3-1).

Fai ora i tuoi pronostici

Rossoneri favoriti ma... scopri il pronostico

Per le quote è la compagine rossonera a partire con i favori del pronostico, il successo del "Diavolo" al termine del secondo tempo moltiplica la posta per circa 1.75 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 2.05.

Gli ultimi tre Milan-Lazio (Coppa Italia compresa) sono sempre terminati con soltanto l'undici rossonero a segno. Da provare il Goal in controtendenza proposto a 1.90. Per alzare ulteriormente il livello di difficoltà si può provare la "combo" Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-3 offerta a 2.10.

Un gol di Romagnoli? La quota è super!

La Lazio se vorrà riuscire ad espugnare il Meazza avrà senza dubbio bisogno del miglior Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste al momento ha segnato soltanto due gol in campionato, la sua firma sul tabellino dei marcatori contro il Milan triplica una qualsiasi puntata.

Un gol dalle retrovie? Occhio al gol dell'ex, Alessio Romagnoli a segno moltiplica la posta per 15.