Salernitana-Inter, il pronostico... è a metà

La squadra di Paulo Sousa è in chiara difficoltà ma in partita secca può mettere in difficoltà chiunque. Lo sanno bene Barella e soci, bloccati lo scorso anno sull’1-1 all’Arechi. Tra i dati che più colpiscono di Salernitana e Inter ci sono quelli relativi ai primi tempi. La squadra di Paulo Sousa nelle sei partite finora giocate è andata in svantaggio al riposo quattro volte su sei, pareggiando poi (sempre al 45’) contro Roma e Udinese.

L’Inter al contrario è stata praticamente perfetta nei primi tempi disputati: cinque vittorie parziali più un pareggio, zero gol subìti. Tenendo presenti queste statistiche, si può considerare il 2 primo tempo in lavagna a 1.90. Optando per l’Inter che segna nei primi 45’ la quota scende a 1.55. Tra i mercati disponibili stuzzica anche “Squadre che segnano nel 1° tempo: Soltanto Team 2”, un’opzione proposta a 2.15.