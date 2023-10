Il pronostico su Torino-Verona, gol o assist per Vlasic? Le quote

La Serie A cala il tris di posticipi . Il Torino di Juric riceve il Verona , che nelle ultime quattro giornate ha messo da parte un solo punto (0-0 col Bologna). I granata sono reduci dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio , maturato al termine di un match in cui, nella prima frazione, Schuurs e compagni si erano lasciati preferire.

Torino-Verona, i consigli per le scommesse

Il ruolino di marcia interno del Toro mette in risalto un triplo Under 2,5, esito centrato in totale quattro volte al pari dell’Hellas. Curiosità, agli scaligeri manca la somma gol finale 2.

In questa sfida sembra opportuno ipotizzare un risultato positivo da parte dei piemontesi, decisamente appoggiati anche dai bookie. Il segno 1 al 90’ è pagato 1.90, per il colpo ospite l’offerta sale a 4.40. Il consiglio è di orientarsi su una combo, la 1X+Multigol 1-3 si gioca a 1.73 mentre la 1X più Under 3,5 vale 1.50.

Vlasic segna o fa assist, la quota dei bookie

Contro la Lazio non è riuscito ad incidere ma con il Verona, qualora Juric dovesse affidarsi a lui, potrebbe farsi notare con una giocata decisiva per il suo Toro (e per chi decide di investire delle fiches su di lui). Tra le opzioni quotate dai bookie stuzzica, a quota 3, "Vlasic segna o fa assist". Da farci un pensierino.