Pronostico Sassuolo-Monza, bookie convinti: sarà show al Mapei

Unisciti al canale Telegram di Gollo Predictor

Sassuolo imbattuto e... ecco il pronostico

Nelle ultime quattro partite giocate dagli emiliani è sempre uscita la combo Goal+Over 2,5 mentre in generale, di pareggi, neanche l’ombra. L’imprevedibile truppa di Dionisi se la vedrà contro il Monza di Palladino che, al contrario, ha alle spalle tre segni “X” di fila e cinque Under 2,5 in sei partite. Insomma, due mondi diversi a confronto.

Allo stesso tempo, le statistiche individuano un elemento in comune: il parziale/finale 1/1, che Sassuolo e Monza hanno centrato in metà delle partite giocate in Serie A.

Cosa dicono le quote? Il Sassuolo ha un discreto vantaggio per la conquista dei tre punti, il segno 1 oscilla tra 2.18 e 2.25 mentre il 2 del Monza triplica la posta. Non sembra sbagliato orientarsi su una combo: la 1X più Over 1,5 (quindi Sassuolo imbattuto e almeno due reti in partita) si gioca a 1.63.