Pronostici Serie A, il tris di Tuttosport vale quota 5.40

Il tris è servito. La settima giornata di Serie A si chiude con tre posticipi, da seguire anche in ottica pronostici. Ecco una terzina interessante ricavata con gli esiti che più si lasciano preferire, anche in rapporto alle quote proposte.

Sassuolo-Monza (oggi ore 18.30)

Il Sassuolo ha fatto la voce grossa con Inter e Juve ma non deve sottovalutare un Monza che gioca bene e può punire eventuali disattenzioni dei neroverdi (temibili davanti ma dietro...). Il consiglio per questa sfida è una combo: 1X più Multigol 2-4, quindi vittoria del Sassuolo o pareggio e da due a quattro gol totali. Per questa opzione la quota è 1.93.

Torino-Verona (oggi ore 18.30)

Il Toro versione casa sembra aver inaugurato gli "Under games" ma c'è la voglia di archiviare lo 0-2 con la Lazio, timbrando il cartellino più volte. Quindi almeno due gol totali si possono mettere in preventivo. Il Verona è squadra abituata a lottare e a Torino farà la sua parte. Anche in questa sfida, moderata fiducia ai padroni di casa: 1X più Over 1,5, a quota 1.68.

Fiorentina-Cagliari (stasera ore 20.45)

L'ambo sopra proposto non basta? Per chi cerca di chiudere il tris, allora, deve aspettare le 20.45 per l'inizio di Fiorentina-Cagliari. Le quote anche al Franchi strizzano l'occhio a chi gioca in casa ma la scelta dell'1 a 1.48 sembra "banale" e poco remunerativa. Per alzare un po' il tiro il consiglio è di puntare sui viola che segnano da due a quattro gol. Tradotto, Multigol Casa 2-4 a 1.67.

Ricapitolando: partite e pronostici

Sassuolo-Monza: 1X più Multigol 2-4, quota 1.93

Torino-Verona: 1X più Over 1,5, quota 1.68

Fiorentina-Cagliari: Multigol Casa 2-4, quota 1.67