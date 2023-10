Bayern, attacco super. Il pronostico del match col Copenhagen

Oltre a Manchester United-Galatasaray la seconda giornata del gruppo A di Champions propone Copenhagen-Bayern . Una sfida per le quote a senso unico tra i bavaresi , super favoriti per l'approdo agli ottavi da primi del girone, e l'outsider danese che al debutto ha sfiorato il colpaccio a Istanbul chiudendo sul 2-2 finale.

Quanti gol segna il Bayern? Ecco il consiglio

La superiorità tecnica del Bayern è fin troppo evidente. Con Kim i tedeschi hanno sistemato la difesa, davanti poi segnare non è mai un problema con il diamante Kane ad impreziosire ulteriormente una gioielleria già ben assortita: Sané, Gnabry, Coman e i ragazzini terribili Musiala e Tel.

In questo match l'interrogativo riguarda il Copenhagen: riuscirà a segnare un gol al Bayern? Per le quote il No Goal, offerto a 1.79, è in leggero vantaggio sul Goal (1.91). Facile intuire quale porta, nelle previsioni dei bookie, dovrebbe restare inviolata.

Tornando al Bayern, tra i mercati disponibili si trova l'Under/Over 2,5 Ospite. Ovvero, bavaresi che segnano più o meno di tre gol. Già contro il Galatasaray la difesa dei danesi ha dimostrato di non essere all'altezza, pertanto si può optare per l'opzione Over 2,5 Ospite in lavagna a 1.76.