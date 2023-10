Pronostico Napoli-Real Madrid, che sfida al "Maradona" tra Garcia e Ancelotti

Seconda giornata del Gruppo C di Champions League , il Napoli torna a giocare al " Maradona " dopo aver vinto per 2-1 all'esordio sul campo del Braga . Il prossimo avversario dei partenopei sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti , squadra che nei primi 90 minuti disputati in questa competizione ha liquidato l' Union Berlino di Leonardo Bonucci e Robin Gosens grazie a una rete realizzata da Jude Bellingham nel recupero del secondo tempo.

Il Napoli non ha mai perso nelle precedenti 5 gare interne disputate in Champions League, 3 vittorie su 3 nella fase a gironi (4-1 al Liverpool, 4-2 all'Ajax e 3-0 ai Rangers) a cui hanno fatto seguito il 3-0 inflitto all'Eintracht agli ottavi di finale e l'1-1 contro il Milan ai quarti.

Porte violate al "Maradona"

I bookie non si sbilanciano e propongono il successo della squadra di Rudi Garcia a circa 2.60 mentre il "2" al novantesimo è offerto mediamente a 2.55.

In una partita così equilibrata non si può di certo escludere l'opzione "X primo tempo o X finale" a 1.65. La possibilità che entrambe le compagini riescano ad andare a segno in questo incontro moltiplica la posta per 1.57.

Curiosità: il Napoli nelle prime tre gare interne di campionato ha sempre segnato almeno un gol nel primo tempo, l'Over 0,5 Casa al 45' è proposto a 1.97.