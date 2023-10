Paulo Sousa rischia l'esonero? Le quote non lasciano dubbi

Il poker di Lautaro alla Salernitana fa piangere la squadra di Paulo Sousa , ancora senza vittorie (3 pareggi e 4 sconfitte) nelle prime 7 giornate di Serie A . Il tecnico dei campani ha esperienza a sufficienza per capire come vanno le cose nel calcio, in questi casi. Ovvero, lo spettro dell' esonero aleggia sull'ex centrocampista (dal 1994 al 1996 con la maglia della Juventus). Quote alla mano non ci sono dubbi, ecco quale destino attende Paulo Sousa .

Quote esoneri Serie A, Paulo Sousa via da Salerno?

Nelle ultime ore la quota dell'esonero di Paulo Sousa è drasticamente crollata, adesso è intorno all'1.50. Ma il portoghese non è l'unico allenatore a rischio in Serie A, in bilico c'è anche Claudio Ranieri un cui esonero (o dimissioni) dal Cagliari è quotato a 1.85.

I bookie continuano a monitorare la situazione di Rudi Garcia al Napoli. I recenti risultati positivi dei partenopei fanno sì che la sua quota esonero sia salita a 3 ma le prossime due gare in Champions e Serie A contro Real Madrid e Fiorentina possono rimescolare le carte in tavola. O meglio, in lavagna.