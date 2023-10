Inter-Benfica, e se segna Di Maria? Quanto pagano gol e doppietta

Rilfettori puntati sullo stadio Meazza per la sfida tra l' Inter di Simone Inzaghi e il Benfica di Roger Schmidt . Le due compagini si presentano all'appuntamento dopo aver conquistato i tre punti nell'ultima gara disputata nei rispettivi campionati di appartenenza.

Il club nerazzuro ha centrato il successo sul campo della Salernitana grazie al "poker" di reti realizzato da Lautaro Martinez mentre le "Aquile" di Lisbona hanno battuto il Porto per 1-0 con un gol siglato da Angel Di Maria.

Fari puntati sulle stelle argentine

L'attaccante argentino di proprietà dell'Inter nel caso dovesse scendere in campo anche contro i portoghesi sarebbe il giocatore più accreditato per finire sul tabellino dei marcatori. Un gol di Lautaro Martinez in qualsiasi momento del match è proposto mediamente a 2.05 mentre una sua eventuale doppietta garantirebbe una vincita pari a 6 volte la puntata iniziale.

Angel Di Maria in questo avvio di stagione ha già realizzato la bellezza di 6 reti con la maglia del Benfica. L'esterno offensivo argentino si candida ad indossare una maglia da titolare anche contro i nerazzurri, una sua potenziale firma al "Meazza" moltiplica la posta per 4.80.

Una quota che schizza a 35 per una doppietta del Fideo, match winner del match vinto contro i rivali del Porto nell'ultima giornata del massimo campionato portoghese.