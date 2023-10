Dortmund-Milan: pronostici Champions, quote e statistiche

Il Milan dopo aver battuto la Lazio in campionato per 2-0 è pronto ad aprire l’importante parentesi Champions League. Il "Diavolo" nella prima gara disputata nel Gruppo F non è riuscito a superare l'ostacolo Newcastle al "Meazza" (0-0) mentre il Dortmund, prossimo avversario dei rossoneri, ha perso per 2-0 sul campo del Psg.