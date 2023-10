Milan, Lazio, City e Psg: il poker di Tuttosport per la Champions

In arrivo un ricco mercoledì Champions con tante partite da giocare. C'è materiale a sufficienza per elaborare una multipla , in cui un posto di diritto ce l'hanno le gare delle due italiane, Lazio e Milan , impegnate rispettivamente contro Celtic e Dortmund . Nel menù anche Lipsia-Manchester City e Newcastle-Psg . Tutte e quattro le partite prese in esame sono in programma mercoledì sera con fischio d'inizio alle ore 21.

Dortmund-Milan

Tedeschi a zero punti dopo il faccia a faccia col Psg (0-2) ma al Signal Iduna Park i gialloneri si esaltano. Il Milan ha pareggiato 0-0 col Newcastle, creando molto e concretizzando zero. Hummels e compagni dietro concedono qualcosa, convince la giocata Goal che si trova a 1.56.

Celtic-Lazio

La continuità e la Lazio non vanno di pari passo in questo avvio di stagione ma dal canto suo il Celtic, quasi imbattibile in campionato, paga dazio in Champions dove al debutto ha perso 2-0 in casa del Feyenoord. Sembra opportuno concedere un pizzico di fiducia in più ai biancocelesti di Sarri: X2+Multigol 1-4 a quota 1.74.