Scommesse Europa League: l'Atalanta di Gasperini sfida lo Sporting

Allo stadio " José Alvalade " di Lisbona scendono in campo lo Sporting , capolista della Liga Portugal con 19 punti conquistati nelle prime 7 giornate, e l' Atalanta . Entrambe le compagini hanno centrato il successo nella prima gara disputata nel Gruppo D , lo Sporting ha battuto in trasferta lo Sturm Graz per 2-1 mentre la " Dea " di Gasperini in Europa League è reduce dal "2-0" inflitto al Rakow .

Lo Sporting ha sempre mantenuto la propria porta inviolata nelle precedenti 3 vittorie ottenute davanti al proprio pubblico.

Per le quote l'Atalanta non parte con i favori del pronostico (il "2" vale mediamente 3.10 mentre il segno 1 si gioca a circa 2.20) ma potrebbe comunque riuscire a segnare almeno un gol. La possibilità che il match in programma a Lisbona termini con entrambe le porte violate al novantesimo moltiplica la posta per 1.60. I nerazzurri nelle ultime 4 trasferte disputate hanno sempre realizzato 1 o 2 reti, il Multigol Ospite 1-2 è in lavagna a 1.55.