Conference League, Fiorentina-Ferencvaros: quote ok l'undici di Italiano

Seconda giornata del Gruppo F di Conference League , la Fiorentina dopo aver pareggiato per 2-2 sul campo del Genk si appresta a ricevere un Ferencvaros che all'esordio ha liquidato la pratica Cukaricki per 3-1.

La Fiorentina è reduce da 5 risultati utili consecutivi, oltre al "2-2" contro il Genk la compagine allenata da Vincenzo Italiano ha fatto registrare tre vittorie contro Cagliari (3-0), Udinese (2-0) e Atalanta (3-2) e un pareggio con il Frosinone (1-1).

L'attacco della "Viola" funziona a meraviglia, Nico Gonzalez e compagni in questa prima parte di stagione hanno segnato almeno due reti (19 in totale) in 7 incontri su 10.

Il match in programma al "Franchi" dovrebbe regalare gol e spettacolo. La Fiorentina parte favorita a circa 1.45 ma guai a sottovalutare l'undici ungherese, squadra che nelle precedenti 6 gare esterne disputate ha sempre realizzato un minimo di 4 reti. Over 2,5 in vista? L'opzione che prevede almeno 3 reti in partita moltiplica la posta per 1.58.