Clamoroso Manchester United, Ten Hag traballa: Zidane e De Zerbi in quota

Ten Hag, The end. Per dirla all'inglese, l'avventura dell'allenatore olandese sulla panchina del Manchester United è sempre più vicina al capolinea. Situazione inevitabile visto che la parte rossa di Manchester delude sia in campionato che in Champions: decimo posto in Premier League con la metà dei punti rispetto al City capolista, ultimo posto nel girone di Champions dopo la figuraccia casalinga con il Galatasaray di Icardi. All'estero la questione relativa all'esonero di ten Hag è monitorata con attenzione anche dai bookie, che hanno aperto il gioco sul possibile sostituto del "Dutchman" sulla panchina dello United.