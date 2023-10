L'Athletic Bilbao di Berenguer batte l'Almeria? Ecco una combo da provare

Vincere per lasciarsi alle spalle una giornata a dir poco deludente. Questo l'obiettivo di Athletic Bilbao e Almeria, l'una di fronte all'altra nell'anticipo della 9ª giornata di Liga. I baschi sono reduci dal doloroso ko per 3-0 nel derby con la Real Sociedad, euro rivale dell'Inter in Champions. L'Almeria, ultimo in classifica e senza vittorie, ha mancato l'appuntamento con il primo successo nonostante il triplo vantaggio con cui era andato al riposo contro il Granada: nella ripresa gli ospiti hanno pareggiato i conti e come se non bastasse si è fatto male il colombiano Luis Suarez (frattura del perone), autore dei tre gol segnati dall'Almeria.