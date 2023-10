Tutto sul derby Brescia-FeralpiSalò: le quote e cosa giocare

La prima volta in Serie B non si scorda mai. Il derby Brescia-FeralpiSalò , mai giocato prima in cadetteria, è il gustoso antipasto della 9ª giornata di campionato. Le Rondinelle hanno messo da parte 9 punti nelle 5 gare fin qui giocate (2 vittorie e 3 pareggi), la Feralpi è a quota 4 ma va detto che dopo aver perso le prime 4 partite con almeno due reti di scarto, nelle successive 4 gli uomini di mister Vecchi hanno giocato alla pari con Modena (1-1), Pisa (0-1), Lecco (vittoria esterna per 2-1) e Spezia (1-2).

Una giocata per il derby: ecco il consiglio

Il Brescia ha chiuso con la porta inviolata 4 volte su 5, incassando il primo e unico gol nell'ultima giornata contro l'Ascoli. I leoni gardesani invece devono ancora festeggiare il primo clean sheet stagionale, la solidità difensiva sarà un elemento indispensabile per lottare con profitto per la salvezza.

I bookie prevedono un match tirato e con poche reti. Dunque, sesto Under 2,5 di fila per il Brescia? Un'eventualità offerta a 1.60, per l'Over 2,5 la valutazione è pari a 2.20. Capitolo 1X2 finale: parte favorito il Brescia, bancato vincente al doppio della posta, la metà esatta rispetto all'offerta prevista per il segno 2.

In un match del genere almeno inizialmente le due squadre potrebbero studiarsi, si può quindi ipotizzare un Under 1,5 primo tempo+Over 0,5 2° tempo a quota 1.78. Per centrare questo tipo di giocata serve massimo un gol nel primo tempo e almeno uno nella ripresa.