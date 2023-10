Venerdì si gioca a poker con gli anticipi: i pronostici di Tuttosport

Il venerdì si gioca a poker... con gli anticipi dei pricipali campionati europei. A rappresentare la Serie A ci sono due partite, Empoli-Udinese (sfida già calda in chiave la salvezza) e Lecce-Sassuolo . Il weekend cadetto si apre con lo storico derby Brescia-FeralpiSalò , in Liga l' Athletic Bilbao vuole legittimare le sue ambizioni Champions battendo il fanalino di coda Almeria . Queste le quattro gare scelte per il poker di pronostici . Ecco nel dettaglio consigli e quote .

Empoli-Udinese, ore 18.30

Sottil si gioca tanto a Empoli (7 partite, tutti No Goal) e al Castellani non può davvero sbagliare. Entrambe le squadre fanno una fatica enorme a segnare, la sensazione è che i friulani possano tornare a casa con almeno un punto. La scelta per questo incontro è la doppia chance X2, quotata a 1.43.

Lecce-Sassuolo, ore 20.45

Rispetto a Empoli e Udinese le due squadre hanno senza dubbio meno pressione sulle spalle ma la voglia di riscattare i recenti passi falsi lascia ipotizzare un match giocato a viso aperto da Lecce e Sassuolo (neroverdi ancora senza pareggi). Almeno una rete per parte al Via del Mare? Il Goal è da provare, quota 1.67.

Brescia-FeralpiSalò, ore 20.30

Difficile sbilanciarsi su un esito secco in un derby (peraltro inedito in Serie B) e Brescia-FeralpiSalò non fa eccezione. Nessuno, almeno inizialmente, vorrà sbilanciarsi, pur vero però che lo 0-0 di partenza alla lunga dovrebbe essere sbloccato. Da accendere la combo Under 2,5 1° tempo (massimo due gol nella prima frazione) + Over 0,5 2° tempo (almeno un gol nella ripresa), in lavagna a 1.46.

Athletic Bilbao-Almeria, ore 21

L'Athletic ha l'urgenza di vincere e convincere per cancellare la dèbacle nel derby basco con la Real Sociedad. Il fanalino di coda Almeria è mestamente in fondo alla classifica con zero vittorie e ben 21 reti al passivo in 8 giornate. Di positivo, però, c'è che va a segno da 7 giornate consecutive. Vero, l'attaccante colombiano Luis Suarez la scorsa settimana si è fratturato il perone ma a volte nelle difficoltà ci si può esaltare. La scelta cade sull'esito Goal, reperibile anche a quota 1.95.

Ricapitolando: partite e pronostici

Empoli-Udinese: Doppia chance X2, quota 1.43

Lecce-Sassuolo: Goal, quota 1.67

Brescia-FeralpiSalò: Under 2,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo, quota 1.46



Athletic Bilbao-Almeria: Goal, quota 1.95

La quota complessiva di questa giocata è di circa 6.90 volte la posta