Sinner, sarà bis a Shanghai contro Alcaraz e Medvedev? Che dicono le quote

Dopo Pechino , Sinner vuole conquistare anche un altro titolo in terra (o meglio, cemento) cinese. Il numero uno italiano è pronto a dare spettacolo anche nel Masters 1000 di Shanghai dove troverà sulla sua strada i due top player battuti in Cina: Alcaraz e Medvedev . Sono loro i favoriti per i bookie ma occhio a Sinner : è super motivato ed è pronto a dire la sua.

Sinner trionfa a Shanghai? La quota è ottima

Per la vittoria finale a Shanghai i bookmaker vedono in pole position Carlos Alcaraz, bancato a 2.75. Per Medvedev, battuto da Sinner in finale a Pechino, la quota è pari a 4.50. Poi, è la volta di Sinner. La seconda affermazione di fila dell'altoatesino è un'opzione da 7 volte la posta. Bella quota, poco da dire.

Occhi puntati sull'esordio di Sinner a Shanghai, sulla carta l'impegno è agevole contro Marcos Giron. La vittoria di Sinner è poco sopra quota 1.10 mentre il suo avversario è bancato a 5.40. Sinner che vince il primo set paga 1.20 mentre per quanto riguarda il set betting comanda il 2-0 pro Sinner a 1.42, seguito dal 2-1 in lavagna a 3.95.