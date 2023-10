Genoa-Milan, statistiche e pronostico: occhio al "ritardo" dei rossoblù

Sabato sera al Ferraris va in scena il terzo anticipo del sabato di Serie A . Il Genoa di Gilardino , reduce dal pareggio per 2-2 contro l’Udinese, ospita un Milan che ha incassato un solo gol nelle ultime 5 partite (3 in campionato, 2 in Champions).

Il primo Multigol 2-3 del Genoa? ecco quanto paga

Al Ferraris i liguri, trascinati di recente da un Gudmundsson in stato di grazia, hanno sempre fatto registrare la combo Goal+Over 2,5. I buoni risultati ottenuti contro Napoli (2-2) e Roma (4-1) sono un campanello d’allarme per il Diavolo, reduce dalla fatica di coppa contro il Borussia Dortmund (0-0).

In Serie A i rossoneri non hanno ancora pareggiato, mancando l’en plein di successi solo per via del derby perso contro l’Inter. Il match del Ferraris nasconde delle insidie per il Milan, che i bookie vedono comunque decisamente favorito.

Il segno 2 si gioca a 1.97 mentre l’1 ligure è quotato a 3.90. Vale la pena sottolineare il “ritardo” del Genoa. Le sette partite fin qui giocate dal Grifone non sono mai terminate con due o tre reti esatte. Primo Multigol 2-3 in vista? Per questo mercato l’offerta è pari a 2.