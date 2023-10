Pronostici Serie A: il poker di Tuttosport moltiplica la posta per 16

Terminati gli impegni europei i riflettori tornano sul campionato di Serie A . Il programma dell'ottava giornata prevede diverse sfide molto interessanti, la multipla con i pronostici delle quattro gare selezionate di questo fine settimana regala un moltiplicatore pari a 16.3 volte la posta in gioco.

Inter-Bologna

Allo stadio Meazza l'Inter di Simone Inzaghi riceve un Bologna che non ha mai subito gol nelle precedenti quattro partite di campionato. La capolista però dovrebbe scendere in campo con Lautaro Martinez dal primo minuto, l'attaccante argenitno è in gran forma e nelle prime 7 gare del torneo è stato capace di realizzare la bellezza di 9 reti.

I nerazzurri partono con i favori del pronostico ma la squadra allenata da Thiago Motta vanta la seconda miglior difesa con soli 4 gol al passivo. Il segno 1 è in lavagna soltanto a 1.40 mentre la "combo" 1+Under 4,5 è proposta a 1.73.

Juventus-Torino

All'Allianz Stadium va in scena il derby della Mole. Numeri alla mano si nota subito un dato molto interessante: il Torino nelle precedenti cinque gare di campionato ha sempre mantenuto la propria porta inviolata nei primi 45 minuti di gioco.

Riuscirà la Juventus di Massimiliano Allegri ad invertire questa tendenza? L'Over 0,5 Casa primo tempo moltiplica la posta per 1.94. In alternativa si può provare il più generico Multigol 1-2 primo tempo a 1.63.