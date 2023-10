La Juve Next Gen sfida il Sestri Levante: chi vince? Quote e pronostico

Domenica alle 20.45 la Juventus Next Gen fa visita al Sestri Levante, incontro valevole per la settima giornata del girone B di Serie C. I ragazzi di Brambilla, dopo aver superato il turno in Coppa Italia di Serie C (5-1 alla Pro Vercelli) vogliono risalire la china in campionato dove finora hanno all'attivo 2 vittorie e 4 sconfitte. Peggio sta il Sestri Levante, a quota 3 punti, frutto del blitz in casa dell'Entella. Poi... profondo rosso.