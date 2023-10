Da Sousa a Garcia fino a Sottil: le quote delle panchine che scottano

Allenatori esonerati (o dimissioni): l'argomento è sempre caldo ma, complice la pausa per gli impegni delle nazionali , diventa bollente come più di una panchina in Serie A . La sosta potrebbe infatti "convincere" più di un presidente ad approfittare del tempo a disposizione per cambiare in corsa allenatore , sperando in una svolta nei risultati. I bookmaker nel frattempo hanno aggiornato le loro previsioni sul mercato " Esonero/Dimissioni al 25 dicembre ". Ecco chi rischia di più , quote alla mano.

Quote esoneri, chi rischia di più?

Il crollo con la Roma mette seriamente a rischio la posizione di Ranieri a Cagliari. I bookie sono convinti: entro Natale non sarà più lui l'allenatore dei sardi, tanto che la quota esonero/dimissioni è precipitata a 1.50. E a proposito di Roma, il poker in Sardegna rinsalda la posizione di Mourinho, oggetto di rumors che davano praticamente per certo il divorzio tra lo Special One e i capitolini in caso di sconfitta contro il Cagliari. Ad oggi, l'esonero di Mourinho si trova a 5 volte la posta.

Oltre a Ranieri, per i bookie rischia anche Sottil visto che la fine del suo rapporto lavorativo con l'Udinese viaggia a quota 1.80. Non sono disponibili quote al momento su Paulo Sousa. Perchè? L'allenatore della Salernitana è davvero vicino all'esonero e i bookie in casi del genere si cautelano sospendendo le giocate.