Belgrano-Boca Juniors, pronostico, quote e statistiche del match

Allo stadio "Julio Cesar Villagra" va in scena l'equilibrato confronto tra il Belgrano e il Boca Juniors. I "Pirati" guidati dalle direttive di Guillermo Farre hanno il vantaggio di giocare questa partita in casa, il Belgrano nelle precedenti 10 partite disputate davanti al proprio pubblico ha perso soltanto due volte mentre nelle restanti otto partite interne è riuscito a centrare il successo in cinque occasioni.