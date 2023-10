Inzaghi alla Salernitana: come cambia la quota salvezza

Tanto tuonò che piovve. La Salernitana cambia guida tecnica, out Paulo Sousa e dentro Pippo Inzaghi , a cui spetta il compito di risollevare le sorti di una squadra penultima in classifica con tre punti conquistati (altrettanti pareggi) in otto giornate di campionato . Che possibilità hanno adesso di salvarsi i campani con SuperPippo in sella? Uno sguardo alle quote relative al mercato " Retrocessione Sì/No ".

Salernitana retrocessa? Cosa filtra dalle quote

Situazione difficile ma ovviamente non compromessa per la Salernitana di Inzaghi, che alla ripresa del campionato affronterà all'Arechi un'altra squadra in grande difficoltà come il Cagliari. L'obiettivo principale dei campani resta la salvezza e la storia insegna che la Salernitana non è nuova a risalite (semi) impossibili. Ad oggi, però, i bookie non sono ottimisti in merito. La quota prevista per la retrocessione in B della Salernitana è di circa 1.75. A Inzaghi il compito di ribellarsi ai pronostici e portare per mano i suoi verso la permanenza nella massima serie.